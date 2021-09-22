Годовалый кемеровчанин лишил мать доступа в дом

Сообщение с просьбой о помощи от кемеровчанки поступило спасателям на диспетчерский пульт. Женщина объяснила специалистам, что не может попасть в дом из-за годовалого сына: малыш закрыл входную дверь на щеколду, когда родительницы вышла на лестничную площадку.

– Учитывая совсем маленький возраст ребёнка, женщина не стала терять времени и обратилась к спасателям. Доступ был обеспечен при помощи специального инструмента. Мальчик все это время стоял около двери и ждал маму. В медицинской помощи малыш не нуждался, – прокомментировали в службе спасения.

Инцидент произошел в здании на улице Волгоградская.

Стоит отметить, что это не единственный случай, когда горожанам потребовалась помощь профессионалов. Так, второй звонок поступил от жителя областного центра. Мужчина просил поднять пенсионерку, которая при попытке встать с кровати потеряла равновесие и рухнула на пол.

Сын поднять маломобильную мать в одиночку не смог. Как итог: спасатели приехали и положили ее на кровать.