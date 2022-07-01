Годовалая новокузнечанка выпала из окна жилого дома

Инцидент произошел днем 29 июня в одном из домов по улице Климасенко в Новокузнецке. Местная жительница, 39-летняя женщина, отвлеклась на домашние дела и оставила годовалую дочку в соседней проветриваемой комнате. Ребенок забрался на стоявший у открытого окна диван, оперся на москитную сетку и рухнул вниз с высоты второго этажа.

С травмами различной степени тяжести девочку доставили в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства инцидента.