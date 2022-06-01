Кемеровчанка оставила в Сети обращение, в котором призвала обратить внимание на мост в поселке Пионер. Горожанка заявила, что из-за гниющих досок передвижение жителей района по переправе стало небезопасным. Женщина рассказала, что в одну из дыр якобы провалился ребенок.

‒ ...доски гниют и падают, получаются проплешины, <...> сегодня упала маленькая девочка, благо зацепилась за конструкцию и начала кричать, женщина услышала и прибежала на помощь. Дети через этот мост ходят в школу, люди ходят на остановку, ‒ пожаловалась кемеровчанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала в ответ сообщили, что специалисты сперва огородили мост, а затем провели ремонтные работы. Судя по снимкам, приложенных к ответу, "проплешины" в покрытии были ликвидированы.