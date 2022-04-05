Глубокие ямы покрыли проезжую часть на одной из кемеровских улиц

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Фото:  

Гигантские ямы появились на кемеровской улице, о чем местные жители рассказали в социальной сети.

По словам жителей областного центра, ямы в дорожном покрытии удалось запечатлеть на переулке по улице Авроры. При этом автор указал, что неровности в асфальтированном полотне были еще зимой, правда до сих пор никто с ними не разобрался.

– Всю зиму так было, уже середина весны. Ям все больше...и они все глубже, но ремонтом никто и не думает заниматься! – возмутился кемеровчанин.

При этом в комментариях интернет-пользователи указали, что в 2022 году эта территория попадет под масштабный ремонт, в результате чего специалисты наконец-то заделают ямы.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Новокузнецке на одном из оживленных тротуаров произошло обрушение части асфальта. Об обвале граждане доложили властям в Сети.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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