Глубокие ямы на автомобильной дороге разозлили жителей кузбасского города

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Жители одного из городов Кемеровской области в Сети пожаловались на разбитые дороги с ямами, которые автомобилисты должны объезжать, чтобы не повредить свой транспорт.

Сообщение с жалобой на качество дорожного полотна в Прокопьевске появилось в сообществе во "ВКонтакте". Для подтверждения своих слов горожанин опубликовал видео, где заметно, что асфальт плотно усыпан ямами, которые автомобилистам приходится объезжать.

Фигурное катание в городе Прокопьевске, ничего не меняется, сказал интернет-пользователь.

При этом в комментариях читатели с иронией подметили, что дороги в городе все-таки меняются, но не в лучшую сторону.


Стоит отметить, что ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что прохожие заметили на дороге у кемеровского стадиона "вход в Нарнию".

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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