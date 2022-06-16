Глубокие ямы на автомобильной дороге разозлили жителей кузбасского города

Сообщение с жалобой на качество дорожного полотна в Прокопьевске появилось в сообществе во "ВКонтакте". Для подтверждения своих слов горожанин опубликовал видео, где заметно, что асфальт плотно усыпан ямами, которые автомобилистам приходится объезжать.

‒ Фигурное катание в городе Прокопьевске, ничего не меняется, ‒ сказал интернет-пользователь.

При этом в комментариях читатели с иронией подметили, что дороги в городе все-таки меняются, но не в лучшую сторону.

Стоит отметить, что ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что прохожие заметили на дороге у кемеровского стадиона "вход в Нарнию".