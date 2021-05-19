Глубокая яма появилась рядом с кемеровской школой

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Фото:  

Школьники в одном из образовательных учреждений областного центра Кузбасса, приходя на занятия, могут столкнуться с опасностью провалиться под асфальт. Дорога рядом со школой в Рудничном районе начала рушиться.

О ситуации, сложившейся рядом с одним из образовательных учреждений в Кемерове, местные жители сообщили в социальных сетях. В соответствующей публикации, появившейся в одном из крупнейших городских сообществ, говорится, что глубокий провал асфальта образовался недалеко от местной школы.

– По дороге к школе 34, по улице Авроры <...> вот такой провал в асфальте, очень глубокий, – сообщается в посте.

В подтверждение своих слов автор также прикрепил видеоролик, на котором запечатлен провал. По кадрам видно, что в отверстие почти полностью помещается длинная палка.

Видео: Инцидент Кузбасс

О том, что именно послужило причиной образования провала, не сообщается. Однако, как следует из видео, территория, представляющая некоторую опасность для горожан, никак не ограждена.

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