Глубокая яма появилась рядом с кемеровской школой

О ситуации, сложившейся рядом с одним из образовательных учреждений в Кемерове, местные жители сообщили в социальных сетях. В соответствующей публикации, появившейся в одном из крупнейших городских сообществ, говорится, что глубокий провал асфальта образовался недалеко от местной школы.

– По дороге к школе 34, по улице Авроры <...> вот такой провал в асфальте, очень глубокий, – сообщается в посте.

В подтверждение своих слов автор также прикрепил видеоролик, на котором запечатлен провал. По кадрам видно, что в отверстие почти полностью помещается длинная палка.