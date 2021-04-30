Глубокая яма образовалась на кемеровском тротуаре возле канализационного люка

0
Фото:  

Глубокая яма и трещины на тротуаре разозлили жителя кузбасской столицы, который высказал свое негодования в ходе беседы с представителем СМИ.

Тротуар на одной из центральных улиц кузбасской столицы дал слабину. Так, речь идет о пешеходной дороге возле дома по адресу улица Островского, 29. Очевидец предоставил кадры, на которых заметен глубокий провал.


Кроме того, житель областного центра заверил, что наблюдает трещины на протяжении длительного времени, но городские службы не торопятся что-либо предпринимать для решения проблемы

– Асфальт на улице Островского ужасный: сплошные ямы, трещины и колдобины. Теперь еще и провал возле канализационного люка. Не ровен час кто-нибудь ногу сломает, провалившись в него, или ребенок травмируется – здесь ребятня гоняет на самокатах и великах, – передает слова горожанина Андрея сайт VSE42.Ru.

Мужчина призывает ответственные службы города немедленно отреагировать на ситуацию.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24659

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined