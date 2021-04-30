Глубокая яма образовалась на кемеровском тротуаре возле канализационного люка

Тротуар на одной из центральных улиц кузбасской столицы дал слабину. Так, речь идет о пешеходной дороге возле дома по адресу улица Островского, 29. Очевидец предоставил кадры, на которых заметен глубокий провал.

Кроме того, житель областного центра заверил, что наблюдает трещины на протяжении длительного времени, но городские службы не торопятся что-либо предпринимать для решения проблемы

– Асфальт на улице Островского ужасный: сплошные ямы, трещины и колдобины. Теперь еще и провал возле канализационного люка. Не ровен час кто-нибудь ногу сломает, провалившись в него, или ребенок травмируется – здесь ребятня гоняет на самокатах и великах, – передает слова горожанина Андрея сайт VSE42.Ru.

Мужчина призывает ответственные службы города немедленно отреагировать на ситуацию.