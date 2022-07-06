Возле кемеровского травмпункта, что расположен на улице Николая Островского в городе Кемерово, на проезжей части образовалась огромная яма, которая, по словам местных граждан, с каждым днем увеличивается в своих размерах.

– Ограждение поставили прохожие после того, как туда сначала провалилась машина,– сказал интернет-пользователь.

При этом в комментариях подписчики паблика во "ВКонтакте" указали, что такая ситуация в самом центре города уже давно и пока у дыры не появилось хоть какое-то ограждение "свой бампер потерял" не один автомобиль. Корреспондент AVOKADO направил запрос в кемеровскую мэрию, где обещали дать ответ, но позже.