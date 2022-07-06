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Глубокая дыра появилась на "зебре" у кемеровского травмпункта

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В самом центре кузбасской столицы автомобилистов и пешеходов у стен травмпункта поджидает опасность: на "зебре" образовалась глубокая яма.

Возле кемеровского травмпункта, что расположен на улице Николая Островского в городе Кемерово, на проезжей части образовалась огромная яма, которая, по словам местных граждан, с каждым днем увеличивается в своих размерах.

Ограждение поставили прохожие после того, как туда сначала провалилась машина, сказал интернет-пользователь.

При этом в комментариях подписчики паблика во "ВКонтакте" указали, что такая ситуация в самом центре города уже давно и пока у дыры не появилось хоть какое-то ограждение "свой бампер потерял" не один автомобиль. Корреспондент AVOKADO направил запрос в кемеровскую мэрию, где обещали дать ответ, но позже.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
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