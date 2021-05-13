Главы районов Новокузнецка поделились данными о своих доходах

Согласно документу, наименьший доход в 2020 году среди глав районов Новокузнецка оказался у главы администрации Орджоникидзевского района Сергея Полева – 940 598,78 рубля. Помимо этого, он также владеет автомобилем Citroen C4. Его супруга заработала 152 065,44 рубля. У нее в собственности числится два земельных участка площадью 574 кв. м. и 3 950 кв.м, 2/3 доли в жилом доме площадью 41,8 кв.м, доли в квартирах площадью 76,9 кв.м и 55,7 кв.м, а также квартира площадью 80,7 кв. Она владеет автомобилем Hyundai Creta.

Руководитель администрации Кузнецкого района Сергей Сухорев заработал 1 134 037,56 рубля.

В собственности у него земельный участок (1 020 кв. метра) и автомобиль Toyota RAV4. Доход жены составил 529 098,81 рубля. У нее в собственности жилой дом (18,7 кв.м) и доля в квартире (60 кв.м).

Далее по уровню дохода следует глава администрации Центрального района Николай Маслов. За прошлый год он заработал 1 460 545,73 рубля. Индивидуально чиновник владеет земельным участком площадью 3 007 кв.м, квартирой в 53,2 кв.м и 1/18 долей в жилище общей площадью 58,9 кв. м. Супруга заработала 307 845,6 рубля. У нее есть квартира площадью 56,7 кв.м. и автомобиль Kia Sportage.

По итогам 2020 года доход руководителя администрации Заводского района Алексея Ермолаева составил 2 340 163,96 рублей. На нем также числится садовый земельный участок площадью 941 кв.м, квартира площадью 81 кв.м., а также автомобиль Kia Sorento (UM). Его жена заработала 103 738,42 рубля за год. Кроме прочего она имеет квартиру (общая долевая, ¾) площадью 58,8 кв.м. и гараж площадью 16,2 кв. м.