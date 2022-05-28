Главврачи кемеровских больниц заработали миллионы рублей в 2021 году

Согласно официальным данным, главврач Кузбасского центра крови Илгиз Вафин заработал в 2021 году 10 545 006 рублей. Его супруга – 3 641 450 рублей.

Главврач Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн Андрей Иванов в 2021 году заработал 5 698 346 рублей. Заработок его жены составил 9 432 669 рублей.

Главный врач Кузбасского клинического кожно-венерологический диспансера Татьяна Павлова заработала в прошлом году 3 776 989 рублей.

Главврач Кузбасской клинической психиатрической больницы Вероника Соколова отчиталась о доходе в 3 487 691 рубль. Ее супруг сумел заработать 1 386 271 рубль.

Главврач Кузбасской областной клинической больницы им. С. В. Беляева Михаил Ликстанов в 2021 году смог заработать 3 216 327 рублей.

Доход директора Кузбасского центра медицины катастроф Ксении Радивилко составил 3 055 951 рубль. Ее муж отчитался о доходе в 2 165 002 рубля.

Главный врач Кузбасской клинической стоматологической поликлиники Динара Гарафутдинова отчиталась о доходе в 2 888 749 рублей. Ее муж сумел заработать в прошлом году 1 383 316 рублей.

Глеб Колпинский, главный врач Клинического консультативно-диагностического центра имени И. А. Колпинского, заработал 2 850 522 рубля. Его супруга – 14 673 рубля.

Главный врач Кузбасского клинического наркологического диспансера имени профессора Н. П. Кокориной Андрей Лопатин отчитался о доходе в 2 237 276 рублей.

Заработок главврача Кузбасской клинической инфекционной больницы Светланы Кудашевой составил 2 231 774 рубля, ее мужа – 766 840 рублей.

Главный врач Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского Игорь Пачгин отчитался о доходе в 2 198 988 рублей. Его супруга за прошлый год заработала 1 142 434 рубля.

Ирина Осинцева, главврач Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра имени И. Ф. Копыловой, заработала в 2021 году 2 178 937 рублей, а ее муж – 11 069 982 рубля.

Главврач Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД Татьяна Булатова – 1 693 592 рубля. Ее муж отчитался о заработке в 2 438 401 рубль.