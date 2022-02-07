Главврач лаборатории определил точность экспресс-тестов на COVID-19

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Главврач крупной российской лаборатории Андрей Поздняков поделился насколько эффективно экспресс-тестирование на коронавирус.

Экспресс-тесты на выявление коронавируса на данный момент показывают наличие вируса с вероятностью на 80%.


"Быстрые" тесты стали более точно определять COVID-19 чем ранее. Однако погрешность у них все равно есть.

– Более дорогие тесты действуют по принципу иммунохромотографии и, как правило, имеют более высокую чувствительность, то есть с большей долей вероятности обнаружат вирус при его низкой концентрации в пробе", - рассказал главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков журналистам РИА "Новости".

Также он подчеркнул, что результат экспресс-теста не является документальным подтверждением отсутствия заболевания, поэтому нужно сдать дополнительно ПЦР-тест.


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