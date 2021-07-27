Главврач кузбасской больницы прокомментировала случай паралича привившейся от COVID-19 пациентки

В рамках специальной программы, посвященной ответам на вопросы о коронавирусе, пандемии и вакцинации, в студию телеканала позвонила жительница Прокопьевска. Она рассказала о своей матери, которая, по словам женщины, подверглась параличу после вакцинации от COVID-19.

- Мама, 83 года, поставила прививку. Очень большие последствия после прививки. Практически обездвижена. Есть такая реакция. Почему замалчивается? - задала вопрос дочь пациентки.

В ответ на это Кудашева отметила, что последствия введения препарата против коронавируса не замалчиваются, а строго контролируются, фиксируются и изучаются. При этом все реакции организма пациента, которые проявляются после вакцинации, не обязательно являются следствием использования прививки.

- Мы путаем "после" и "в следствие", потому что связь с вакцинацией надо еще определить и понять, действительно ли то, что происходит сейчас с этой пациенткой, является следствием вакцинации, - пояснила главврач.

Она также добавила, что различные аллергические или поствакцинальные реакции существуют и о них никто не умалчивает.

- Выраженные обострения каких-то, вероятнее всего хронических процессов, надо просто корректировать в обычном порядке, - прокомментировала рассказ прокопчанки Кудашева.

Напомним, ранее во время того же эфира власти Кузбасса высказались о завершении пандемии коронавируса, а также сообщили данные о новых случаях заражения среди прошедших вакцинацию граждан.