Главврач кузбасской больницы объяснила возможное отсутствие антител после вакцинации от COVID-19

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В эфире федерального телеканала главный врач клинической инфекционной больницы Кемеровской области Светлана Кудешева ответила на вопрос о возможном отсутствии антител после пройденной вакцинации от коронавируса.

По словам Кудашевой, вакцинация от коронавирусной инфекции обеспечивает достаточный уровень защиты от заболевания вне зависимости от уровня антител. Главврач пояснила, что после прививки этот уровень может быть очень мобильным, так как зависит от большого количества различных факторов, в том числе от контакта с возбудителем.


Таким образом, заключила Кудашева, титр антител на степень защиты организма от заболеваемости COVID-19 не влияет.


Напомним, в настоящее время в Кемеровской области фиксируется очередной подъем распространения коронавируса. Так, третий день подряд на территории региона фиксируется больше 200 новых подтвержденных случаев заражения.

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