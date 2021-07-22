Главный терапевт Кузбасса прокомментировала ревакцинацию от COVID-19 при наличии антител

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В рамках брифинга о ходе вакцинации от коронавируса в Кузбассе главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева рассказала о ревакцинации граждан, у которых есть антитела к вирусу.

Как отметила Токарева, к настоящему моменту специалисты еще не определили уровень антител к коронавирусу, при котором защита от заболевания гарантируется на 100% в виду индивидуальности организма каждого человека. Уровню антител при этом свойственно снижаться с течением времени. На данный момент официально утвержденным перидом для повторной вакцинации является полгода.


По словам главного терапевта области, даже если антитела еще сохранились после первой прививки, ревакцинация не принесет негативных эффектов, а наоборот, повысит уровень антител и, как следствие, защиту организма от коронавиурса.


Напомним, ранее власти Кузбасса сообщили о количестве заболевших граждан среди тех, кто уже вакцинировался от коронавирусной инфекции.

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