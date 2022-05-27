Главный судебный пристав Кузбасса отчитался о доходе в 2,8 млн рублей

Согласно официальным документам, начальник УФССП РФ по Кузбассу Дмитрий Ткаченко заработал в 2021 году 2 800 899 рублей. В совместной собственности у него имеется квартира площадью 75 м² . Супруга владеет автомобилями Opel и ВАЗ-21213, а также долями в земельных участках, доме, нежилом здании и квартире.

Помощник руководителя Анна Покровская отчиталась о доходе в 1 847 207 рублей. Также в долевой собственности у нее квартира 51,8 м², а в индивидуальной автомобиль – Volkswagen.

Заместитель руководителя Екатерина Щербакова заработала в прошлом году 2 095 520 рублей. Кроме того, она владеет долей в земельном участке площадью 1 017 м² и жилом доме 171,3 м². В индивидуальной собственности у Щербаковой имеется квартира площадью 33,8 м² и автомобиль Mazda.

Еще один заместитель Олеся Симонова указала доход в 2 149 509 рублей. В собственности у нее имеется квартира площадью 47,8 м² и машина Kia.

Замглавы кузбасского УФССП Артем Сальников заработал в 2021 году 2 184 807 рублей. В совместной собственности у него – квартира на 72,9 м², а в индивидуальной – гараж, мотоцикл Honda и автомобиль УАЗ.