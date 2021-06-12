Главный синоптик России предупредил об аномальном тепле в Сибири

По его прогнозам, переместиться очаг соответствующей аномалии в Сибирь уже на следующей неделе.

- В середине недели следующей очаг тепла, аномалий положительных, сместится к Западной Сибири. В Салехарде уже, например, будет температура на 10 градусов выше нормы — 24–25 градусов тепла, - приводят цитату Вильфанда ТАСС.

Так, по его же словам, аномалия переместиться ближе к юго-восточной части Сибири. В Тюменской области температура воздуха поднимется до +30 °С. Соседний субъект – Омская область – к этому же времени прогреется до +25, +27 °С. Соответствующие показатели превышают температурную норму в регионе на четыре-шесть градусов.

Напомним, что ранее температура воздуха в Кузбассе опускалась до -2°С. Приход похолодания в область тогда синоптики объяснили вторжением арктической воздушной массы. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.