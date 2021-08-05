Главный синоптик России предупредил кузбассовцев об опасном шторме

0
Фото:  

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о грядущих "буйствах" непогоды в ряде регионов страны, включая Кемеровскую область.

Сильные дожди с грозами, градом и штормом до 20 м/с будут наблюдаться в Кузбассе, Иркутской областе, в Алтайском крае, в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Туве 5-6 августа, передают слова синоптика ТАСС. Вильфанд также отметил, что дожди при этом будут "очень интенсивными", назвав погодные условия "опасными".


Кроме того, непогода установится и в других субъектах страны: Коми, Архангельской, Мурманской областях ожидаются сильные дожди, гроза, ветер 15-20 м/с. В Центральном федеральном округе по прогнозам должен быть сильный дождь с грозами, градом и ветром до 20 м/с в Брянской области аналогично 5-6 августа.


Напомним, что накануне в Кузбассе уже прошлись сильные дожди, из-за которых улицы Кемерова оказались полностью затоплены. Из-за скопившихся осадков впоследствии в городе образовались сильные пробки, на линии из-за воды не могли выйти трамваи.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27781

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined