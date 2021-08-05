Главный синоптик России предупредил кузбассовцев об опасном шторме

Сильные дожди с грозами, градом и штормом до 20 м/с будут наблюдаться в Кузбассе, Иркутской областе, в Алтайском крае, в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Туве 5-6 августа, передают слова синоптика ТАСС. Вильфанд также отметил, что дожди при этом будут "очень интенсивными", назвав погодные условия "опасными".

Кроме того, непогода установится и в других субъектах страны: Коми, Архангельской, Мурманской областях ожидаются сильные дожди, гроза, ветер 15-20 м/с. В Центральном федеральном округе по прогнозам должен быть сильный дождь с грозами, градом и ветром до 20 м/с в Брянской области аналогично 5-6 августа.

Напомним, что накануне в Кузбассе уже прошлись сильные дожди, из-за которых улицы Кемерова оказались полностью затоплены. Из-за скопившихся осадков впоследствии в городе образовались сильные пробки, на линии из-за воды не могли выйти трамваи.