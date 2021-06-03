Главный синоптик России предрек засуху в Кузбассе

По словам Вильфанда, низкое число осадков, которые выпали за весну в Свердловской, Челябинской и Курганской областях поспособствовали увеличению риска возникновения засухи на указанных территориях.

Кроме того, в отдельных регионах за последние два месяца выпало от 16 до 50% осадков от нормы.

– Понятно, что сейчас эти регионы будут находиться под пристальным вниманием специалистов, поскольку, начиная примерно с середины с середины июня – 20 июня создаются условия для засухи, – цитирует РИА "Новости".

Специалист отметил, что засуха может возникнуть в самых густонаселенных регионах азиатской части страны – Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае. При этом он отметил, что вероятность стихийного бедствия не достигает 100%, но метеорологи внимательно следят за ситуацией в регионах.