Главный синоптик России предрек засуху в Кузбассе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал засуху в нескольких регионах Урала и Сибири, в том числе и в Кемеровской области.

По словам Вильфанда, низкое число осадков, которые выпали за весну в Свердловской, Челябинской и Курганской областях поспособствовали увеличению риска возникновения засухи на указанных территориях.


Кроме того, в отдельных регионах за последние два месяца выпало от 16 до 50% осадков от нормы.

– Понятно, что сейчас эти регионы будут находиться под пристальным вниманием специалистов, поскольку, начиная примерно с середины с середины июня – 20 июня создаются условия для засухи, – цитирует РИА "Новости".

Специалист отметил, что засуха может возникнуть в самых густонаселенных регионах азиатской части страны – Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае. При этом он отметил, что вероятность стихийного бедствия не достигает 100%, но метеорологи внимательно следят за ситуацией в регионах.

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