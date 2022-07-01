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Главный полицейский Кузбасса поблагодарил общественников за помощь

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Начальник Главного управления МВД России по Кемеровской области Игорь Иванов принял участие в заседании Общественного совета при главке региональной полиции. На этот раз общественники обсудили различные в том числе информационные акции, которые проводятся совместными усилиями с правоохранителями.

Среди таких акций можно упомянуть "Мобильный патруль", созданный для борьбы с нарушителями правил дорожного движения и кибердружина "Пика", направленную на поиск противоправного контента в интернете.

– Общественный совет стал по-настоящему рабочей организацией, члены которой оказывают реальную поддержку кузбасской полиции. При этом высокой оценки заслуживают мероприятия, направленные на решение интересов общества, – цитирует слова Игоря Иванова ведомственная пресс-служба.

Во время заседания начальник ГУ МВД РФ по Кемеровской области Игорь Иванов наградил его членов Общественного совета. Как рассказал один из них – известный кузбасский предприниматель, генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский, – "мы чувствуем особую важность дела, которое делаем в рамках Совета".

– Надеюсь, что и впредь все мы и я лично будем полезны в создании в нашем обществе атмосферы безопасности и взаимопонимания между людьми. Разумеется, вместе с сотрудниками полиции, – подчеркнул Михаил Шкуропатский.

Фото: VSE42.RU

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