Главный метеоролог РФ сообщил о резком похолодании в Кузбассе

В скором времени температура воздуха резко снизится на юге Западной Сибири, в Кузбассе. О предстоящем похолодании сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
– В понедельник в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае начнется постепенное, но сильное понижение температуры на 10-12 градусов, – сказал метеоролог ТАСС.
Он указал, что благодаря похолоданию существенно снизится риск возникновения пожаров в области. К примеру, если в понедельник прогнозируется чрезвычайно опасная пожароопасность, то уже к середине недели ситуация резко изменится в лучшую сторону.
Загрузка комментариев