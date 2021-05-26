Главный кузбасский пристав за год заработал более 2,6 млн рублей

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В УФССП по Кемеровской области раскрыли данные о доходах руководителей ведомства за 2020 год. Глава управления заработал более 2,6 млн рублей.

На сайте региональных приставов появилась декларация о доходах начальников службы. Руководитель службы Дмитрий Ткаченко за прошедший год заработал 2 607 446 рублей, также совместно с супругой он владеет квартирой на 75 кв.м. У самой супруги есть автомобиль Opel Astra и квартира на 52,6 кв.м, в долевой собственности – квартира (64,1 кв.м), два земельных участка (814 кв.м и 996 кв.м) и здание (341,8 кв.м.).


Доходы помощника руководителя Анны Покровской за 2020 год составили 1 783 241 рубль. Также она владеет долей в квартире на 51,8 "квадратов", а в индивидуальной собственности есть автомобиль Volkswagen Polo.


Также отчитались о доходах и заместители главы службы. Так, Екатерина Щербакова получила за прошедший год 1 980 184 рубля. Также в документе значатся доли в доме на 171,3 кв.м и участке на 1 017 кв. м., полноправно замруководителя владеет автомобилем Мazda СХ 5 и квартирой (33,8 кв.м).


Олеся Симонова продекларировала доход в 2 291 402 рубля. Заместитель имеет в собственности квартиру на 47,8 кв. м и машину Kia SLS, а супруг квартиру площадью 44,4 кв.м.


Доход Артема Сальникова составил 1 960 577 рублей, владея при этом с женой квартирой на 72,9 кв.м, гаражом на 20,6 кв.м, автомобилем УАЗ Patriot и мотоциклом Honda VTX 1300.

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