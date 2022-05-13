Главный бухгалтер в Кузбассе похитила деньги воспитательной колонии

Главная бухгалтер Мариинской воспитательной колонии, занимавшая должность более десяти лет, получила от начальника электронную подпись для проведения финансовых операций. Женщина, пользуясь доверием руководителя, в конце января 2020 года решила похитить деньги из фонда заработной платы учреждения. Подтолкнули ее на это финансовые трудности. Сначала 45-летняя мариинка перевела себе на счет 32 240 рублей в качестве "материальной помощи". Через полгода она сделала перечисление 50 000 рублей за "сверхурочную" работу, а еще спустя три месяца – почти 35 000 рублей в качестве зарплаты гражданского персонала.

‒ Также в конце декабря 2020 года и в конце февраля 2021 года, воспользовавшись образованием остатка лимита бюджетных обязательств и кредиторской задолженности в учреждении, похитила около 21 тысячи рублей. Таким образом, в течение года обвиняемая похитила около 140 тысяч рублей, и в июле 2021 года уволилась по собственному желанию с правом выхода на пенсию, ‒ рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Незаконная деятельность мариинки была выявлена в ходе проверки, которую провели через два месяца после увольнения женщины. Горожанка призналась в содеянном, раскаялась и погасила причиненный ущерб.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. С учетом всех обстоятельств, мариинке было назначено наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года и четыре месяца.

Приговор вступил в законную силу.