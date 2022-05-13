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Главный бухгалтер в Кузбассе похитила деньги воспитательной колонии

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Суд в Кемеровской области вынес приговор женщине, которая похитила более 100 000 рублей перед увольнением из колонии.

Главная бухгалтер Мариинской воспитательной колонии, занимавшая должность более десяти лет, получила от начальника электронную подпись для проведения финансовых операций. Женщина, пользуясь доверием руководителя, в конце января 2020 года решила похитить деньги из фонда заработной платы учреждения. Подтолкнули ее на это финансовые трудности. Сначала 45-летняя мариинка перевела себе на счет 32 240 рублей в качестве "материальной помощи". Через полгода она сделала перечисление 50 000 рублей за "сверхурочную" работу, а еще спустя три месяца – почти 35 000 рублей в качестве зарплаты гражданского персонала.

‒ Также в конце декабря 2020 года и в конце февраля 2021 года, воспользовавшись образованием остатка лимита бюджетных обязательств и кредиторской задолженности в учреждении, похитила около 21 тысячи рублей. Таким образом, в течение года обвиняемая похитила около 140 тысяч рублей, и в июле 2021 года уволилась по собственному желанию с правом выхода на пенсию, ‒ рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Незаконная деятельность мариинки была выявлена в ходе проверки, которую провели через два месяца после увольнения женщины. Горожанка призналась в содеянном, раскаялась и погасила причиненный ущерб.


Суд признал женщину виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. С учетом всех обстоятельств, мариинке было назначено наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года и четыре месяца.


Приговор вступил в законную силу.

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