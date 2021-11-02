Главный бухгалтер кузбасского госучреждения пойдет под суд за хищение выплат

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Жительница Кемеровской области, занимая должность главного бухгалтера муниципального казенного учреждения, выписывала себе выплаты по временной нетрудоспособности.

По версии следствия, 44-летняя главный бухгалтер МКУ "Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа" с января по февраль 2020 года мошенническим путем присваивала себе деньги из муниципального бюджета. Женщина вносила в документы недостоверные сведения о начислении себе пособия по временной нетрудоспособности и повышенной зарплаты. После этого она подписывала заявки электронной подписью директора и направляла платежные поручения в банк.


Обвиняемая похитила из бюджета муниципального образования более 99 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. В отношении бывшего главного бухгалтера были заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ. Злоумышленница сотрудничала со следствием и возместила ущерб в полном объеме.


Отмечается, что женщина уже была осуждена за аналогичное преступление. Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд.

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