Главный бухгалтер кузбасского госучреждения пойдет под суд за хищение выплат

По версии следствия, 44-летняя главный бухгалтер МКУ "Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа" с января по февраль 2020 года мошенническим путем присваивала себе деньги из муниципального бюджета. Женщина вносила в документы недостоверные сведения о начислении себе пособия по временной нетрудоспособности и повышенной зарплаты. После этого она подписывала заявки электронной подписью директора и направляла платежные поручения в банк.

Обвиняемая похитила из бюджета муниципального образования более 99 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. В отношении бывшего главного бухгалтера были заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ. Злоумышленница сотрудничала со следствием и возместила ущерб в полном объеме.

Отмечается, что женщина уже была осуждена за аналогичное преступление. Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд.