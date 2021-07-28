По мнению специалиста центра "Вектор" пандемия COVID-19 продлится как минимум до 2022 года. При этом есть вероятность дальнейшего распространения вируса, однако, различного рода ограничения продлятся до того времени, пока во всем мире не сформируется коллективный иммунитет к инфекции.

– При сохранении текущих очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить, – цитирует ученого РИА "Новости".

Для полного завершения процесса пандемии требуется два-три года, заключил эксперт.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса высказались о завершении пандемии. При этом число заболевших после вакцинации на территории Кемеровской области выросло на треть за минувшую неделю.