Глава СК России проконтролирует проверку жестокого нападения подростков на пожилого кузбассовца

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверочные мероприятия по факту поступившей информации о жестком избиении пожилого мужчины подростками в кафе в Междуреченске
– Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – комментирует СУ СК РФ.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что группа подростков избила кузбасского пенсионера в кафе быстрого питания. Позже стражи закона раскрыли детали произошедшей драки.
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