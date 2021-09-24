Глава СК РФ назвал интернет причиной нападений на учебные заведения

По мнению Александра Бастрыкина, такие трагедии, как массовое убийство в Пермском университете, случаются из-за негативного воздействия интернета, компьютерных игр и социальных сетей.

Глава ведомства отметил, что современные подростки записывают на видео сцены с проявлением жестокости, чтобы выделиться, а затем набирают популярность в Сети и ими начинают восхищаться.

- <...> насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях, - сказал Бастрыкин.

Он также отметил, что в виртуальном мире тинейджеры решают проблемы со своими “врагами” довольно быстро - просто ликвидируя их.

Кроме того, Бастрыкин подчеркнул, что нынешнее поколение подростков необходимо “вытаскивать” из интернета, пишет ТАСС.