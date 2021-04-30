Глава СК Бастрыкин проявил личный интерес к жильцам кузбасского дома с обрушившейся стеной

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с семьями из кузбасского города, которые вынуждены жить в полуразрушенном доме.

Из свежей информации на сайте СКР следует, что публикацией о прокопчанах, которые вынуждены за свой счет восстанавливать полуразрушенный дом, заинтересовался глава ведомства. По данному факту проводится проверка.

– Как сообщают СМИ, семьи с детьми живут в полуразрушенном доме и ремонтируют его за свой счет, – указан в публикации стражей порядка.

Ранее стало известно, что в городе Прокопьевск произошло обрушение стены жилого дома, где проживали люди. Местные жители заверили, что заселенный объект не был признан аварийным до ЧП.

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