Глава СК Бастрыкин проявил личный интерес к жильцам кузбасского дома с обрушившейся стеной

Из свежей информации на сайте СКР следует, что публикацией о прокопчанах, которые вынуждены за свой счет восстанавливать полуразрушенный дом, заинтересовался глава ведомства. По данному факту проводится проверка.

– Как сообщают СМИ, семьи с детьми живут в полуразрушенном доме и ремонтируют его за свой счет, – указан в публикации стражей порядка.

Ранее стало известно, что в городе Прокопьевск произошло обрушение стены жилого дома, где проживали люди. Местные жители заверили, что заселенный объект не был признан аварийным до ЧП.