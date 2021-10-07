По словам Светланы Радионовой, вред от угольной промышленности Кузбасса вызывает особое беспокойство. Глава надзорного органа сообщила, что на протяжении двух лет ведется системная проверка недропользований по всей стране. К первому сентября 2021 года специалисты выявили на них 1 400 нарушений. Количество кузбасских предприятий среди них не уточняется, однако Светлана Радионова сообщила о большом количестве отходов, которые появляются в результате деятельности промышленников Кемеровской области.

‒ Самый большой «генератор» отходов — Кемеровская область <...> Такая там добыча угля, ‒ заявила Светлана Радионова в своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что для продолжения своей деятельности руководители предприятий должны придерживаться современных норм недропользования.