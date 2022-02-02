Глава Роспотребнадзора рассказала о сокращении карантина при COVID-19

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Руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней.

Глава федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Анна Попова сообщила о сроке сокращения карантина по COVID-19.


Нахождение на карантине составляло 14 дней. Сейчас срок сократится до семи. Это относится к гражданам, которые контактировали с больным коронавирусом.


Анна Попова отметила, что к другим категориям населения данное нововведение не относится.

— Больному, у которого был положительный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, нужен отрицательный тест. И если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач, и здесь других вариантов нет, — сказала Попова в своем интервью РИА "Новости".

По словам главы Роспотребнадзора, такое решение было принято в том числе и исходя из мировой практики исследований ученых в других странах.

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