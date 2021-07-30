Глава Роспотребнадзора рассказала о невосприимчивых к COVID-19 людях

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Руководитель надзорного ведомства Анна Попова сообщила, что наличие невосприимчивости к коронавирусу является большой редкостью, однако такой уровень защиты все-таки отмечается у некоторых граждан с хорошим иммунитетом. Об этом пишут РИА «Новости».

Властями были зафиксированы и такие случаи, когда человека окружают заболевшие, однако сам он не заражается. Происходит же такое, по словам Поповой, не только с распространением COVID-19. Связана такая невосприимчивость напрямую с иммунитетом. В него же наибольший вклад вносит именно генетическая предрасположенность.

- Но и очень важно в сегодняшнем дне — это состояние нашего иммунитета. Потому что для некоторых людей вирус — это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции — которые не восприимчивы к болезни, - приводят слова главы Роспотребнадзора в издании.

Кроме того, немаловажную роль в формировании иммунной защиты играет и здоровый образ жизни. Поддержка тонуса, как отметила Попова, положительно влияет на все защитные функции организма.


Напомним, что ранее в Кузбассе число заболевших COVID-19 увеличилось на две сотни за день. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.

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