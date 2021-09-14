Глава Рособрнадзора назвал формат проведения ЕГЭ в 2022 году

Из заявления главы Рособрнадзора Анзора Музаева следует, что что в предстоящем 2022 году школьники смогут проходить процедуру ЕГЭ в привычном формате, который был до пандемии. Однако такой исход событий возможен только в случае, если на территории страны не будут выявлены всплески заболеваемости опасным вирусом COVID-19.

Также руководитель ведомства отметил, что в настоящий момент необходимо пристально отслеживать ситуацию с заражением как граждан, так и школьников, которые вышли на очные занятия и проводят время в тесном контакте со сверстниками.

Стоит отметить, что в прошлом учебном году формат ЕГЭ был определен исходя из эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.