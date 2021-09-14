Глава Рособрнадзора назвал формат проведения ЕГЭ в 2022 году

0
Фото:  

Специалисты рассказали об особенностях проведения ЕГЭ в предстоящем 2022 году. Руководитель Рособрнадзора отметил, что на формат организации мероприятия значительное влияние окажет ситуация с COVID-19.

Из заявления главы Рособрнадзора Анзора Музаева следует, что что в предстоящем 2022 году школьники смогут проходить процедуру ЕГЭ в привычном формате, который был до пандемии. Однако такой исход событий возможен только в случае, если на территории страны не будут выявлены всплески заболеваемости опасным вирусом COVID-19.


Также руководитель ведомства отметил, что в настоящий момент необходимо пристально отслеживать ситуацию с заражением как граждан, так и школьников, которые вышли на очные занятия и проводят время в тесном контакте со сверстниками.


Стоит отметить, что в прошлом учебном году формат ЕГЭ был определен исходя из эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28906

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined