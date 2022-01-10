Глава родительского комитета в Кузбассе попала под суд за присвоение денег на выпускной

Инцидент произошел весной 2020 года в Междуреченске. Глава родительского комитета, 40-летняя местная жительница, присвоила 300 тысяч рублей, которые были собраны родителями на школьный выпускной. Злоумышленница организовала сбор средств на оплату кафе, услуг диджея и покупку подарков для детей, однако полученные деньги потратила на свои нужды.

Суд признал междуреченку виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Женщине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Иски потерпевших о возмещении ущерба были удовлетворены в полном объеме.