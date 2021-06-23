Глава подразделения Ростехнадзора пойдет под суд в Кузбассе по делу о мошенничестве

Как установлено, в мае 2019 года глава одного из подразделений надзорного органа связался с собственниками экспертных компаний. Он заявил им, что используя свое должностное положение, может влиять на руководство угольных предприятий и гарантировать победу в аукционах шахты на проведение экспертиз безопасности. За помощь с тендерами злоумышленник потребовал платить ему деньги с каждого заключенного контракта.

Чиновник был задержан при получении крупной взятки. После это он сообщил , что вводил владельцев экспертных компаний в заблуждение по поводу возможности содействия, чтобы заполучить их деньги.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.