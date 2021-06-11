Глава округа в Кузбассе получил предупреждение от прокурора из-за угрозы срыва нацпроектов

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Руководитель Краснобродского городского округа Раис Гильфанов получил предостережение от прокурора области Александра Блошкина из-за бездействия администрации, которое ставит под угрозу реализацию национальных проектов.

По данным прокуратуры, руководство Краснобродского городского округа должным образом не организовало мероприятия для реализации нацпроектов, касающихся образования и жилья граждан. В частности, проверка выявила низкий процент освоения бюджетных средств, что в свою очередь может привести к неисполнению программы проектов.


В связи с бездействием администрации округа глава муниципалитета Раис Гильфанов получил предостережение о недопустимости нарушения закона. Он также может быть привлечен к ответственности в том случае, если не предпримет надлежащие меры, передает прокуратура Кузбасса.


Напомним, ранее Александр Блошкин, занявший должность прокурора области лишь в начале июня, начал судиться с мэрией Кемерова из-за аварийной школы.

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