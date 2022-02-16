Глава одного из районов Кузбасса досрочно ушел в отставку

Сегодня, 16 февраля, стало известно, что глава Таштагольского района, Владимир Макута, обратился к совету народных депутатов с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий.
‒ Районный совет принял отставку Владимира Николаевича Макуты, в соответствии с Уставом муниципалитета, с 24 февраля временно исполнять обязанности главы района будет Андрей Геннадьевич Орлов, ‒ говорится в официальном сообщении.
Сейчас Андрей Орлов занимает должность первого замглавы по жилищно – коммунальному хозяйству.
Фото: Администрация Таштагольского муниципального района
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