Глава Новокузнецка заявил об увеличении случаев заражения COVID-19 и ОРВИ

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В южной столице Кузбасса врачи зафиксировали рост числа инфицированных опасными вирусом COVID-19 и ОРВИ. Подробности озвучили местные власти.

Сообщение появилось в Telegram-канале главы южной столицы Кузбасса, где в последнее время медики фиксируют хоть и не большой, но прирост зараженных по COVID-19 и ОРВИ.


Из текста поста следует, что число инфицированных граждан, попавших в "красные зоны", за последние пять дней составило 376 пациентов (взрослое население), а вот в детских поликлиниках зарегистрировано 828 обращений.


К слову, выявлен рост числа вызовов на станцию скорой медпомощи – 469 вызовов в день при среднем показателе в 460 вызовов. Хотя на минувшей неделе их было 395. За последние пять суток в местные ковидарии госпитализировали 38 человек. Сейчас лечение получают находятся 110 пациентов с подтвержденной китайском инфекцией, а еще на предыдущей неделе этот показатель составил 128.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские врачи выявили за день 97 коронавирусных больных, что ниже показателей минувшей праздничной недели.

Да!
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