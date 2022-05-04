Глава Новокузнецка заявил об увеличении случаев заражения COVID-19 и ОРВИ

Сообщение появилось в Telegram-канале главы южной столицы Кузбасса, где в последнее время медики фиксируют хоть и не большой, но прирост зараженных по COVID-19 и ОРВИ.

Из текста поста следует, что число инфицированных граждан, попавших в "красные зоны", за последние пять дней составило 376 пациентов (взрослое население), а вот в детских поликлиниках зарегистрировано 828 обращений.

К слову, выявлен рост числа вызовов на станцию скорой медпомощи – 469 вызовов в день при среднем показателе в 460 вызовов. Хотя на минувшей неделе их было 395. За последние пять суток в местные ковидарии госпитализировали 38 человек. Сейчас лечение получают находятся 110 пациентов с подтвержденной китайском инфекцией, а еще на предыдущей неделе этот показатель составил 128.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские врачи выявили за день 97 коронавирусных больных, что ниже показателей минувшей праздничной недели.