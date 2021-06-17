Глава Новокузнецка заявил об увеличении случаев госпитализации детей с COVID-19

По словам градоначальника, в июне жители Новокузнецка стали в 2,5 раза чаще попадать в больницы. Из-за этого в госпитале для пациентов с COVID-19, расположенном в городской больнице № 1, осталось всего 50 свободных мест. В других учреждениях, например в ГКБ 29, прием больных пневмонией приостановлен в виду отсутствия мест.

Кроме того, медики фиксируют все больше случаев заражения коронавирусом среди трудоспособного населения. Сергей Кузнецов отметил, что COVID-19 "молодеет", поскольку увеличилось количество детей, госпитализированных с этим заболеванием.

На этом фоне в Новокузнецке происходит развертывание резервного коечного фонда, в том числе в детской городской больнице № 4 имени Малаховского.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Кемеровской области. Власти ужесточили ограничения, а также сделали вакцинацию обязательной для некоторых категорий граждан.