Глава Новокузнецка заявил об увеличении случаев госпитализации детей с COVID-19

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Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов прокомментировал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рассказал, что чаще от этого заболевания стали страдать дети.

По словам градоначальника, в июне жители Новокузнецка стали в 2,5 раза чаще попадать в больницы. Из-за этого в госпитале для пациентов с COVID-19, расположенном в городской больнице № 1, осталось всего 50 свободных мест. В других учреждениях, например в ГКБ 29, прием больных пневмонией приостановлен в виду отсутствия мест.


Кроме того, медики фиксируют все больше случаев заражения коронавирусом среди трудоспособного населения. Сергей Кузнецов отметил, что COVID-19 "молодеет", поскольку увеличилось количество детей, госпитализированных с этим заболеванием.


На этом фоне в Новокузнецке происходит развертывание резервного коечного фонда, в том числе в детской городской больнице № 4 имени Малаховского.


Напомним, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Кемеровской области. Власти ужесточили ограничения, а также сделали вакцинацию обязательной для некоторых категорий граждан.

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