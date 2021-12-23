Глава Новокузнецка заявил о желании избавиться от пересадочного тарифа

Тема общественного транспорта в Новокузнецке была вновь поднята во время эфира еженедельной передачи "Утро с мэром". Отмечается, что жителей города не устроила система оплаты проезда картой, поскольку в ряде случаев, когда они хотят купить билет в автобусе за родственника или друга

и прикладывают пластик к валидатору, то срабатывает пересадочный тариф. Местные жители перечислили и другие проблемы, на что мэр предложил свой путь для решения всех нюансов.

– У меня есть простое предложение, ввести проездные карточки и уйти от пересадочного тарифа. У тебя уже есть проездной билет. Ты можешь ездить на нем сколько хочется. Купил проездной билет и ездишь на любом транспорте, – заявил Кузнецов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что троллейбусы-трансформеры начнут курсировать по дорогам Новокузнецка.