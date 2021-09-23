Глава Новокузнецка заявил о нескором завершении ремонта "Арены Кузнецких металлургов"

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Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов сообщил о перспективах ремонта главного спортивного комплекса города.

В Новокузнецке продолжается ремонт спортивного комплекса "Арена Кузнецких металлургов". Сегодня мэр города Сергей Кузнецов в своем Instagram раскрыл некоторые детали этого процесса.


Глава Новокузнецка отметил, что работа над чашей арены завершена, осветительные приборы закреплены. Осталось покрыть трибуны лаком и укрепить металлическими конструкциями, установить сидения, залить арену льдом и обустроить зоны для команд и оштрафованных, а также закончить постройку ВИП-трибун и установку вентиляции.


Однако мэр южной столицы заявил, что завершится ремонт еще нескоро. Некоторые виды работ перенесены на весну-лето следующего года, так как подрядчик столкнулся с рядом проблем.

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