В Новокузнецке продолжается ремонт спортивного комплекса "Арена Кузнецких металлургов". Сегодня мэр города Сергей Кузнецов в своем Instagram раскрыл некоторые детали этого процесса.

Глава Новокузнецка отметил, что работа над чашей арены завершена, осветительные приборы закреплены. Осталось покрыть трибуны лаком и укрепить металлическими конструкциями, установить сидения, залить арену льдом и обустроить зоны для команд и оштрафованных, а также закончить постройку ВИП-трибун и установку вентиляции.

Однако мэр южной столицы заявил, что завершится ремонт еще нескоро. Некоторые виды работ перенесены на весну-лето следующего года, так как подрядчик столкнулся с рядом проблем.