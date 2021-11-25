Глава Новокузнецка заявил о намерении отправить стоматологов в "красную зону"

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В скором времени у жителей южной столицы Кузбасса могут возникнуть проблемы с записью к зубному врачу, поскольку власти намерены отправить стоматологов лечить инфицированных китайским вирусом граждан.

Из-за увеличения числа зараженных COVID-19 пациентов медики в "красной зоне" сильно загружены. Поэтому власти в Новокузнецке меняют профиль некоторых врачей, а после направляют их на работу с инфицированными. В связи с этим к лечению коронавирусных пациентов в скором времени могут подключиться стоматологи. Об этом Сергей Кузнецов рассказал в ходе эфира еженедельной программы "Утро с мэром".

– У нас скоро проблема будет, куда обратиться с зубной болью. Так как все врачи мобилизованы на работу в красной зоне. Все врачи из женских консультаций тоже. У нас вся медицина сейчас перепрофилирована на ковид, прокомментировал ситуацию градоначальник.

Чиновник подчеркнул, что сложившаяся в 2021 году ситуация напоминает ему о военном времени, когда в больницах не было медицинского персонала, поскольку все они оказывали экстренную помощь в госпиталях.

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