Из-за увеличения числа зараженных COVID-19 пациентов медики в "красной зоне" сильно загружены. Поэтому власти в Новокузнецке меняют профиль некоторых врачей, а после направляют их на работу с инфицированными. В связи с этим к лечению коронавирусных пациентов в скором времени могут подключиться стоматологи. Об этом Сергей Кузнецов рассказал в ходе эфира еженедельной программы "Утро с мэром".

– У нас скоро проблема будет, куда обратиться с зубной болью. Так как все врачи мобилизованы на работу в красной зоне. Все врачи из женских консультаций тоже. У нас вся медицина сейчас перепрофилирована на ковид, – прокомментировал ситуацию градоначальник.

Чиновник подчеркнул, что сложившаяся в 2021 году ситуация напоминает ему о военном времени, когда в больницах не было медицинского персонала, поскольку все они оказывали экстренную помощь в госпиталях.