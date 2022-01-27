Глава Новокузнецка высказался об увеселительных объектах рядом с мемориалом

Сегодня, 27 января, состоялся прямой эфир с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, в ходе которого горожане предложили градоначальнику обустроить пространство вокруг стелы "Город трудовой доблести". В частности, построить там велодорожки, установить качели, спортивные и детские зоны. Однако глава города наотрез отказался от этой идеи, объяснив, что данная стела создается как объект памяти для новокузнечан.

‒ Сразу скажу, что мы этого делать не будем. Это мемориал в дань и в честь тех, кто работал, погиб, заболел, умер, кто дожил до наших дней и хочет прийти, вспомнить. <...> Извините, ребята, это строгое историческое, патриотическое, культурное место, ‒ заявил Сергей Кузнецов.

При этом градоначальник подчеркнул, что рядом со стелой будет установлено освещение и места для отдыха, а также свободная зона Wi-Fi.

Напомним, что перед установкой стелы в новокузнецком парке Жукова будет проведен капитальный ремонт.