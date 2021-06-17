Глава Новокузнецка высказался об учащении случаев выявления COVID-19

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Градоначальник южной столицы Кузбасса заявил, что третьей волны коронавируса в регионе нет, а также призвал горожан соблюдать все меры предосторожности.

В ходе эфира передачи «Утро с мэром» соответствующий вопрос Кузнецову задала ведущая программы. В ответ на это он высказался, что пока третья волна COVID-19 не наступила в Кузбассе. Однако он подчеркнул, что коронавирус мог мутировать, сравнив его с английским штаммом. Обусловлены предположения главы Новокузнецка «хитростью, извращенностью и вездесущностью» вируса.


Также он пояснил, что с этим может быть связано и то, что за последние несколько суток в больницы начали поступать по 60-70 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Из-за озвученных обстоятельств в городе остается малое количество коек, власти вновь вынуждены прибегнуть к перепрофилированию местных больниц в ковидарии. В пример приводится роддом №5, на базе которого снова было открыто место для пребывания болеющих коронавирусом граждан. Выросла и тяжесть сопутствующих заболеваний – болезнь начала больше поражать легкие.


Вместе с этим, градоначальник рассказал, что некие ученые прогнозируют, что распространение COVID-19 является лишь репетицией другой - большой и трудной - пандемии.


В связи с вышеописанными факторами мэр призывает горожан к соблюдению всех необходимых санитарных и дезинфекционных мер.

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