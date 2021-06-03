Глава Новокузнецка высказался о поступлении оплаты за проезд в администрацию

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Градоначальник южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов прокомментировал слухи о поступлении оплаченных за проезд денег во владение местной администрации.

Так, еще зимой 2021 года сделал заявление, согласно которому злостные неплательщики услуг проезда в общественном транспорте забирают деньги из городского бюджета в свой карман.


Кроме того, он отметил, что после поступления средств в распоряжение новокузнецкой мэрии часть суммы уходит на оплату перевозчиков.

— Мы бы не получали дополнительный доход, а компенсировали бы час проезда. Мы же почему и рассчитали такой алгоритм. Жители платят, мы им даем кэшбэк, великодушную возможность за то, что они испытали неудобства в самом начале транспортной реформы — час бесплатного проезда с автобуса на автобус, —заявил Кузнецов.


Также в прямом эфире "Утро с мэром" чиновник объяснил исчезновение 200 млн рублей из бюджета. По его словам, в этом виноваты "зайцы", не желающие оплачивать проезд и из-за которых ему пришлось возмещать потерю.

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