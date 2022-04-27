Глава Новокузнецка сообщил об ограничении движения в связи с репетициями парада

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Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов поделился графиком прекращения движения в связи с репетициями парада.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов анонсировал даты временного перекрытия дорог в связи с репетициями мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.


Так например, 28 апреля и 4 мая с 18:00 и до 21:00 будет закрыт проезд по улице Кирова: от пересечения с улицей Тольятти (возле дома №75 по улице Кирова) до перекрестка с круговым движением у дома №55, сказано в Telegram-канале градоначальника.


Напомним, в кемеровской администрации также сообщили, что в ближайшее время парковка в центре города попадет под запрет.

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