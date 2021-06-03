Глава Новокузнецка решил в 10 раз увеличить штрафы для безбилетных пассажиров

В первую очередь Кузнецов напомнил, что в настоящее время, согласно действующему законодательству, безбилетным пассажирам выписывается штраф в размере 500 рублей. По словам градоначальника, он уже обратился в Областной совет народных депутатов с предложением о повышении штрафа до пяти тысяч рублей.

– Только так люди начнут что-то понимать, – заключил Кузнецов.

Напомним, в Новокузнецке стартовал месячник, в ходе которого должностные лица вместе с полицией выявляют безбилетных пассажиров и составляют на них протоколы. После первых проверок местные жители стали жаловаться на контролеров в социальных сетях.