Глава Новокузнецка рассказал об особенностях "омикрона"

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Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов напомнил об опасности нового штамма COVID-19.

В ходе прямого эфира глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что новый штамм коронавируса "омикрон" несколько отличается от прежнего. В частности, "омикрон" передается намного проще, а время выздоровления от опасного вируса затягивается. Однако главной опасностью нового штамма градоначальник назвал схожесть симптомов с более легкими заболеваниями.

– Люди думают, что это ОРВИ, а на самом деле – омикрон. Болеют очень долго. Уже не две-три недели, а три-четыре недели. Косить омикрон будет всех. Даже тех кто привился, но те кто привился будут переносить легче , – отметил Сергей Кузнецов во время прямого эфира в своем Instagram.

Мэр Новокузнецка также подчеркнул, что лучший способ защиты – это вакцинация, которая, в случае заражения, позволит переболеть "омикроном" с меньшими последствиями.


Напомним, что в Кузбассе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. COVID-19 заболел глава региона Сергей Цивилев и его супруга Анна Цивилева.

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