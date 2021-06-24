Глава Новокузнецка рассказал о строительстве крупного спорткомплекса с бассейном

Объект может появиться в Центральном районе Новокузнецка, заявил глава города в программе "Утро с мэром". Об этом он рассказал отвечая на вопрос местной жительницы о строительстве школы в жилом квартале 45-46 Центрального района.

— Плюсом в этот проект я взял на себя смелость и поставил физкультурно-оздоровительный комплекс — примерно такой же по объему, как на Ильинке. И плюсом туда же мы включили еще и плавательный бассейн — 25-метровый и четырехдорожечный, — заключил чиновник.

Кроме того, Кузнецов добавил, что проектная документация на строение к настоящему моменту подготовлена.