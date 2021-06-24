Глава Новокузнецка рассказал о строительстве крупного спорткомплекса с бассейном

0
Фото:  

Строительство нового спортивного комплекса с бассейном протяженностью в 25 метров анонсировал градоначальник южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов.

Объект может появиться в Центральном районе Новокузнецка, заявил глава города в программе "Утро с мэром". Об этом он рассказал отвечая на вопрос местной жительницы о строительстве школы в жилом квартале 45-46 Центрального района.

— Плюсом в этот проект я взял на себя смелость и поставил физкультурно-оздоровительный комплекс — примерно такой же по объему, как на Ильинке. И плюсом туда же мы включили еще и плавательный бассейн — 25-метровый и четырехдорожечный, — заключил чиновник.

Кроме того, Кузнецов добавил, что проектная документация на строение к настоящему моменту подготовлена.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26383

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined