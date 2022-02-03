Глава Новокузнецка раскрыл историю выборов кузбасской столицы

Информацию градоначальник озвучил во время еженедельной передачи "Утро с мэром", последний эфир которой опубликован в открытом доступе в Instagram-аккаунте чиновника. Кузнецов рассказал гражданам, что до 1961 года Новокузнецк носил название Сталинск, что было очень созвучно с другим российским городом – Сталинградом.

– Когда задавался вопрос, какой город будет столицей Кемеровской области, Сталин сказал, что Сталинградская область уже есть, – прокомментировал мэр.

Таким образом, власти решили выбрать в качестве столицы области Кемерово, в честь которого одна из сибирских территорий в настоящие дни продолжает носить название Кемеровская область.