Глава Новокузнецка прояснил ситуацию с проблемными дорогами в городе

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Новокузнецкие власти прокомментировали ситуацию с отсутствием ремонта местных дорог, качество которых значительно ухудшилось после зимы.

Во время прямого эфира "Утро с мэром" житель южной столицы Кузбасса потребовал, чтобы глава города обратил внимание на проблемные дороги. Со слов гражданина, проезжая часть после зимы обзавелась множеством ям, значительно ухудшилось и качество асфальта.


В ответ чиновник указал, что главной причиной разрушения дорожного полотна стало то, что погода минувшей зимой была достаточно нестандартной: малоснежной, а в декабре и январе местами выпадали дожди


Чиновник указал, что в настоящий момент большие участки требуют вмешательства специалистов, однако начинать ремонт в ближайшее время рано, необходимо подождать хотя бы пару недель.

В этом году мы ремонтируем дороги на Ильинке, в Кузнецком районе и Орджоникидзевском, поправим Фесковскую, там большие ямы, кстати. Я думаю, мы не опозоримся, пояснил мэр.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что дорожники в Новокузнецке ночью взялись за масштабный ямочный ремонт.

Да!
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