Глава Новокузнецка прояснил ситуацию с проблемными дорогами в городе

Во время прямого эфира "Утро с мэром" житель южной столицы Кузбасса потребовал, чтобы глава города обратил внимание на проблемные дороги. Со слов гражданина, проезжая часть после зимы обзавелась множеством ям, значительно ухудшилось и качество асфальта.

В ответ чиновник указал, что главной причиной разрушения дорожного полотна стало то, что погода минувшей зимой была достаточно нестандартной: малоснежной, а в декабре и январе местами выпадали дожди

Чиновник указал, что в настоящий момент большие участки требуют вмешательства специалистов, однако начинать ремонт в ближайшее время рано, необходимо подождать хотя бы пару недель.

– В этом году мы ремонтируем дороги на Ильинке, в Кузнецком районе и Орджоникидзевском, поправим Фесковскую, там большие ямы, кстати. Я думаю, мы не опозоримся, – пояснил мэр.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что дорожники в Новокузнецке ночью взялись за масштабный ямочный ремонт.