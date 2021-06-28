Глава Новокузнецка прокомментировал слухи о строительстве ртутного завода

Местные жители заволновались после прошедших по городу слухов о строительстве опасного предприятия по производству ртути. Так в социальной сети главы Новокузнецка пользовательница задалась вопросом о достоверности данной информации.

— Сергей Николаевич, доброе утро! Правда, что на Форштадте будут строить ртутный завод? — поинтересовалась в комментариях под постом одна из подписчиц чиновника.

На вопрос мэр отреагировал кратко, указав одно слово "нет".

К обсуждению присоединились и другие кузбассовцы, которые отметили, что слухи о "ртутном заводе" завелись в городе на фоне открытия новых предприятий.